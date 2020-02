Twee Nederlandse en negen andere passagiers van cruiseschip de Westerdam die zaterdag vanuit Maleisië naar Schiphol zouden vliegen, mogen het Aziatische land voorlopig niet verlaten. Dit is omdat ze mogelijk contact hebben gehad met de Amerikaanse opvarende bij wie het virus 2019-nCoV is vastgesteld.

Het gaat om een voorzorgsmaatregel, benadrukt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De Nederlanders zaten in het vliegtuig met de Amerikaanse vrouw (83), maar vertonen tot dusver geen ziektesymptomen.

Het is niet duidelijk wanneer ze het land mogen verlaten. "De Maleisische autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de afhandeling", aldus een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. "We staan klaar om de Nederlanders consulaire bijstand te leveren."

Aan boord van de Westerdam bevonden zich in totaal 1.455 passagiers, onder wie 91 Nederlanders, en 802 bemanningsleden. Het schip vertrok op 1 februari uit Hongkong en kwam donderdag aan in Cambodja, nadat vijf andere landen het schip de toegang weigerden.

Sinds vrijdag zijn honderden passagiers vertrokken, omdat er geen verdenkingen van besmettingen waren, maar een deel is nog aan boord. Of er nog Nederlanders op het schip zitten, is niet duidelijk. Ook is niet bekend of de passagiers vanwege de besmetting alsnog op het schip moeten blijven.

Eerste Nederlanders opvarenden al thuis

De eerste Nederlandse opvarenden zijn zaterdagochtend aangekomen in Nederland. Zij hebben volgens het RIVM geen contact gehad met de vrouw op het moment dat ze ziekteverschijnselen vertoonde. "Het virus wordt verspreidt door druppels in de lucht", vult de woordvoerder aan.

De Amerikaanse werd pas ziek op een luchthaven in Maleisië. Haar man is ook ziek, maar testte negatief op het coronavirus. Het echtpaar zat op een vlucht met 143 andere opvarenden van de Westerdam. De rest vertoont nu geen symptomen.

Alle 91 Nederlanders worden na aankomst in Nederland gemonitord door het RIVM en de GGD. Zij hoeven niet in quarantaine, in tegenstelling tot de groep Nederlandse evacués uit het Chinese Wuhan. De quarantaine van twee weken was een voorwaarde voor hun vertrek.

"Alle maatregelen die nu worden genomen, zijn preventief", zegt de woordvoerder. "Op dit moment is de besmetting nog niet formeel bevestigd. De Maleisische autoriteiten hebben erover getweet, maar als RIVM kunnen we pas van een besmetting spreken als we bepaalde documenten binnen hebben en op basis daarvan de informatie kunnen bevestigen."

Verbetering: In een eerste versie van dit artikel stond dat het om negen Nederlanders ging, maar dat bleek toch niet te kloppen. Het gaat in werkelijkheid om twee Nederlanders.