Een Amerikaanse passagier op cruiseschip De Westerdam is toch besmet geraakt met het coronavirus 2019-nCoV. De 83-jarige vrouw testte positief op het virus na aankomst in Maleisië, aldus de autoriteiten van het Aziatische land zaterdag.

Het schip meerde donderdag aan de Cambodjaanse stad Sihanoukville, nadat het bijna twee weken op zoek was naar een haven. De eerste passagiers mochten vrijdag van boord, nadat twintig passagiers negatief testten op het virus.

Eerder weigerden vijf andere landen De Westerdam toegang tot hun havens, omdat ze bang waren dat een opvarende besmet was met het coronavirus. Op dat moment was niet bekend dat er iemand besmet was geraakt.

Wanneer de Amerikaanse vrouw besmet is geraakt, is niet duidelijk. Ze vloog vrijdag met 144 andere opvarenden naar Maleisië. Haar echtgenoot is ook getest, maar hij blijkt niet besmet te zijn.

Deel van opvarenden nog aan boord

Aan boord van het schip bevonden zich in totaal 1.455 passagiers, onder wie 91 Nederlanders, en daarnaast nog eens 802 bemanningsleden. Rederij Holland America Line (HAL) regelt voor alle passagiers vluchten naar de Cambodjaanse stad Phnom Penh. Vanwege het vliegschema gaan de laatste opvarenden zondag van boord.

Wat voor gevolgen de besmetting heeft voor de vakantiegangers die nog op het schip zitten, is niet bekend. Een woordvoerder van HAL wil niet reageren op de laatste ontwikkeling.