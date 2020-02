Het coronavirus 2019-nCoV heeft in Europa een eerste slachtoffer geëist. In Frankrijk bezweek een tachtigjarige Chinese toerist vrijdag aan de gevolgen van de ziekte COVID-19, meldt de Franse minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn zaterdag.

De toerist zou afkomstig zijn uit de Chinese provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak, en medio januari in de Franse hoofdstad Parijs zijn aangekomen. Amper tien dagen later is hij in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis, waar een longinfectie hem fataal werd, aldus Buzyn.

Het gaat om het vierde sterfgeval buiten China, waar al ruim vijftienhonderd personen overleden nadat zij besmet raakten. Ook de Filipijnen, Hongkong en Japan meldden eerder een sterfgeval. De meeste mensen overlijden in de Hubei en de daarin gelegen miljoenenstad Wuhan.

Nog eens 67.000 mensen zijn op dit moment besmet met het virus. Tienduizend van hen zouden in kritieke toestand in Chinese ziekenhuizen liggen, terwijl de laatste dagen duizenden nieuwe besmettingen werden waargenomen. In Europa zou het gaan om bijna vijftig besmettingen, waarvan elf in Frankrijk.

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat dat ongeveer 2 procent van de dragers van het virus overlijdt. Samen met de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) monitort het RIVM momenteel de gezondheid van circa twintig Nederlanders die zijn teruggekeerd uit Wuhan en in quarantaine zijn geplaatst.

Virusuitbraak treft nu ook Afrikaans continent

Vrijdag werd bekend dat iemand in Egypte ziek was geworden, waardoor de virusuitbraak ook het Afrikaanse continent treft.

De gezondheidsorganisatie WHO liet woensdag in de wekelijkse update weten dat de uitbraak "nog alle kanten op kan gaan". De Verenigde Naties (VN) noemden het virus "een grote bedreiging voor de mensheid" en stuurde, net als de WHO, een crisismanagementteam naar China om het Aziatische land te helpen bij de bestrijding van het coronavirus.

Zaterdag heeft de Chinese centrale bank besloten dat het Chinese papiergeld in quarantaine moet. De bankbiljetten zouden het coronavirus kunnen helpen verspreiden en worden daarom tijdelijk uit de roulatie gehaald. Papiergeld dat in de omloop was in Hubei moet afzonderlijk worden ontsmet.

De Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken Qin Gang stelt zaterdag dat de problemen rondom het coronavirus snel verholpen zullen zijn. "De economie zal snel herstellen", aldus Qin.