Het Rode Kruis opent gironummer 7244 om de verdere verspreiding van het virus 2019-nCoV tegen te gaan, meldt de hulporganisatie maandag. Het geld wordt gebruikt om voorlichting te geven en hulp te verlenen in landen waar personen besmet zijn met het coronavirus.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over het coronavirus? Volg ons liveblog.

Het Rode Kruis geeft sinds de uitbraak van het virus wereldwijd voorlichting, waaronder op sociale media in Nederland, maar wil dat in zoveel mogelijk landen en in meer talen doen.

"Omdat het om een nieuw virus gaat, waar nog niet alles over duidelijk is, ligt de verspreiding van fake news op de loer", legt hulpverleningscoördinator Frido Herinckx uit. "Het is belangrijk dat mensen de juiste informatie krijgen, zodat zij weten wat speelt, maar ook om onnodige paniek te voorkomen."

In China is de organisatie onder meer betrokken bij het vervoeren van patiënten in ambulances en het geven van psychosociale hulp. Het Rode Kruis deelt daarnaast ook hulpgoederen uit. Zo zijn in Mongolië zesduizend flessen ontsmettingsmiddel uitgedeeld op onder meer treinstations en vliegvelden.

Er wordt rekening gehouden met besmettingen in landen waar de gezondheidszorg overbelast is, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten en in Afrika. Voor de opschaling van de wereldwijde hulpverlening heeft het Rode Kruis zo'n 30 miljoen euro nodig.