De Chinese gemeenschap in Nederland maakt sinds het coronalied vaker melding van discriminatie, zegt Discriminatie.nl-voorzitter Frederique Janss vrijdag in gesprek met NU.nl. De discriminatiemeldingen hebben niet allemaal met het coronavirus 2019-nCoV te maken.

"De Chinese gemeenschap heeft het meldpunt eindelijk gevonden", zegt Janss. "Chinese Nederlanders maken nu ook melding van discriminatie dat niet aan het coronavirus is gelinkt, waaronder onjuiste bejegening."

Maandag deed een grote groep mensen uit de Chinees-Nederlandse gemeenschap aangifte tegen radio-dj Lex Gaarthuis en Radio 10, vanwege het lied Voorkomen is beter dan Chinezen dat op de radiozender te horen was.

Discriminatie.nl kreeg in een korte tijd drieduizend meldingen over het lied binnen. De afgelopen dagen kwamen nog eens "rond de honderd" klachten bij het meldpunt binnen.

'Als ik er niks van zeg, dan waait het wel over'

De klachten hebben dus niet allemaal betrekking op het coronavirus. Atom Zhou, woordvoerder van de Chinese Nederlanders die aangifte doen tegen Radio 10, zegt dat Chinezen zich eerder stilhielden omdat dit in het karakter van Chinezen zit. "Ze denken: als ik er niks van zeg, dan waait het wel over."

Ook wilde de Chinese gemeenschap volgens hem een goede gast zijn. "Er werd daarom niet zo'n zaak van gemaakt."

Volgens Zhou was het carnavalslied de druppel die de emmer deed overlopen. "Op het moment vechten mensen voor hun leven in China. We zijn met grote Chinese organisaties bij elkaar gekomen en hebben mensen opgeroepen om actief melding te maken van discriminatie. Ook als het coronavirus niet de aanleiding is."

Vrijdag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het het coronalied op strafbaarheid gaat beoordelen. Bij de politie zijn "vele honderden" meldingen over het lied binnengekomen.