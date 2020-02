De eerste passagiers van het Nederlandse cruiseschip Westerdam hebben het vaartuig in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) verlaten. Het schip meerde donderdag af in de Cambodjaanse havenstad Sihanoukville na bijna twee weken op de Zuid-Chinese Zee te hebben rondgevaren. De Westerdam werd eerder door vijf landen geweigerd uit angst voor het virus 2019-nCoV.

Er waren in totaal 1.455 passagiers aan boord van het cruiseschip, onder wie 91 Nederlanders. De opvarenden zijn meerdere keren getest op het coronavirus. Daaruit is gebleken dat niemand aan boord besmet is.

Het duurt naar verwachting enkele dagen voordat alle passagiers aan wal zijn. Dit komt door het vluchtschema van de chartervluchten die voor hen zijn geregeld. De rederij regelt voor alle passagiers vluchten naar de Cambodjaanse stad Phnom Penh. De toeristen die vrijdag nog niet vertrekken, mogen op het schip blijven.

De Westerdam voer bijna twee weken lang rond in de Zuid-Chinese Zee. Het schip vertrok op 1 februari vanuit Hongkong naar de Japanse havenstad Yokohama, maar vanwege de uitbraak van het coronavirus weigerde Japan het schip de toegang tot haar haven. Ook Taiwan, Guam, de Filipijnen en Thailand lieten het in Rotterdam geregistreerde schip niet aanmeren. Uiteindelijk werd het vaartuig donderdag toegelaten tot de Cambodjaanse haven.

Passagiers zijn ontvangen door Cambodjaanse premier

De passagiers zijn door middel van een officiële ceremonie ontvangen door Hun Sen, de premier van Cambodja, vertelt een Nederlandse passagier aan NU.nl. Alle passagiers hebben een bos bloemen gekregen van de premier. Daarna zijn ze in bussen en onder politiebegeleiding naar het vliegveld gebracht.

Twee medewerkers van de Nederlandse ambassade in Thailand zijn naar het land afgereisd om te helpen bij het vertrek van de Nederlanders.