De eerste passagiers van het cruiseschip Westerdam gaan vrijdag van boord, meldt rederij Holland-Amerika Lijn (HAL) donderdag. Het schip is aangemeerd in de Cambodjaanse havenstad Sihanoukville, omdat het vaartuig eerder door andere Aziatische landen werd geweigerd uit angst voor het coronavirus 2019-nCoV.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws over het coronavirus? Volg dan ons liveblog.

Het duurt naar verwachting enkele dagen voordat alle passagiers het schip hebben verlaten, schrijft HAL in een persverklaring. Dit komt door het vluchtschema van de chartervluchten. De rederij regelt voor alle vakantiegangers vluchten naar de Cambodjaanse stad Phnom Penh.

De passagiers die vrijdag nog niet kunnen vertrekken, mogen op het schip wachten. De bemanning blijft aan het werk totdat iedereen is vertrokken, aldus de rederij. Daarnaast krijgen de toeristen hun geld terug en een tegoedbon voor een nieuwe cruise.

Aan boord van het schip bevinden zich in totaal 1.455 passagiers, onder wie 91 Nederlanders, en daarnaast nog eens 802 bemanningsleden. Geen van hen is besmet met het coronavirus, maar toch werd het schip geweigerd door Japan, Guam, Thailand, Taiwan en de Filipijnen.

Twee medewerkers van de Nederlandse ambassade in Thailand zijn naar Cambodja afgereisd om de Nederlandse passagiers te helpen met een "spoedig vertrek".

Het in Rotterdam geregistreerde schip voer uiteindelijk bijna twee weken zonder bestemming in de Zuid-Chinese Zee. De Westerdam zou volgens de oorspronkelijke planning vrijdag na een cruise van twee weken aanmeren in de Japanse stad Yokohama.