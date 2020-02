Pakweg zes weken nadat het coronavirus opdook in de Chinese stad Wuhan, is het aantal besmettingen en het dodenaantal wereldwijd flink opgelopen. Maar hoe staat het nu met het virus? Zes vragen en antwoorden over de recente ontwikkelingen.

1. Is het coronavirus al in Nederland opgedoken?

Nee. Hoewel het virus 2019-nCoV wereldwijd al meer dan 60.000 mensen heeft besmet, zijn er in Nederland nog geen besmettingen gemeld. Hoewel er steeds minder verkeer tussen China en Nederland is, bestaat de kans nog steeds dat het virus hier opduikt.

2. Hoe bereidt Nederland zich voor op het virus?

In het geval van een besmetting in Nederland hebben de ziekenhuizen voldoende capaciteit. Wie besmet is, wordt in quarantaine opgenomen en de naasten worden in de gaten gehouden om verdere verspreiding te voorkomen. Laboratoriummedewerkers zijn verplicht elke eventuele besmetting bij de GGD te melden.

In veertig huisartsenpraktijken worden patiënten met griepklachten automatisch getest op het coronavirus. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er al circa dertig mensen getest. De uitslag was in alle gevallen negatief: ze waren niet besmet.

Vooralsnog is de dreiging in Nederland nog niet zo groot dat er bijvoorbeeld controles moeten plaatsvinden op vliegvelden. "Als we op Schiphol zouden controleren, dan sporen we vooral mensen met griep op. Maar we houden de situatie nauwlettend in de gaten."

3. Wat weten we al van de verspreiding binnen Europa?

Er zijn tot nu toe (donderdagmiddag 13 februari) 44 besmettingen in Europa gemeld. Het gaat om zestien besmettingen in Duitsland, elf in Frankrijk, negen in het Verenigd Koninkrijk, drie in Italië, twee in Spanje, één in Finland, één in Zweden en één in België.

Al deze besmette personen in Europa zijn zelf onlangs in China geweest of hebben een connectie met iemand die het land heeft bezocht. Daarom spreekt het RIVM nog niet van een verspreiding van het virus in Europa. Volgens het instituut is 2019-nCoV alleen in Europa opgedoken.

4. Is de uitbraak van dit virus erger dan de SARS-epidemie of een griepepidemie?

COVID-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt, heeft inmiddels meer slachtoffers geëist dan SARS. In 2004 zijn 774 personen overleden aan de gevolgen van het SARS-virus. Of COVID-19 daarmee gevaarlijker is dan SARS of de griep, is lastig te bepalen. Er is nog niet veel bekend over de ziekte en de verspreiding van 2019-nCoV.

Het RIVM schat dat 2 procent van de dragers van het coronavirus overlijdt. Van de besmette personen heeft ongeveer 17 procent ernstige klachten. Het onderzoeksinstituut noemt de cijfers "nog niet heel verontrustend", omdat het ook mogelijk is dat er nu vooral relatief ernstig zieke patiënten in beeld zijn.

De symptomen van het coronavirus De patiënt heeft ten minste 38 graden koorts en heeft last van hoesten en/of kortademigheid.

Deze klachten zijn ontstaan binnen veertien dagen na een bezoek aan het Chinese vasteland of binnen twee weken na contact met besmette persoon.

5. Schieten we al een beetje op met een vaccin of behandeling?

Er is nog geen behandeling voor besmette personen. Veel mensen genezen vanzelf. Soms is er een behandeling tegen de symptomen, zoals het toedienen van zuurstof als iemand erg benauwd is.

De Chinese autoriteiten en de gezondheidsorganisatie WHO doen samen onderzoek naar een eventuele behandeling en vaccins en andere manieren om een verdere verspreiding te voorkomen.

Volgens Jaap van Dissel, infectieziektenexpert van het RIVM kan het ontwikkelen van een vaccin nog maanden of zelfs jaren duren.

6. Kortom: moet ik me zorgen maken?



In Nederland is zoals gezegd nog geen enkele besmetting, Chinese steden gingen weken geleden op slot en er is steeds minder reisverkeer tussen de besmette gebieden en Nederland. De kans op een ontmoeting met een besmette persoon is dus erg klein. Je kunt het nooit 100 procent uitsluiten, maar Nederland is goed voorbereid. Het risico dat uitgerekend jíj het virus binnenkort ook oploopt, is dus nihil.