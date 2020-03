Het belangrijkste nieuws van vandaag:



- In Nederland zijn inmiddels in totaal tien mensen besmet met het virus, lieten het RIVM en minister Bruins van Volksgezondheid zondag weten tijdens een persconferentie. Het gaat om vier mensen in de omgeving Tilburg, drie mensen in de omgeving Amsterdam en één patiënt uit Delft, één uit Gorinchem en één uit Coevorden.



- Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem heeft een opname- en bezoekersstop ingelast omdat een coronapatiënte een week zonder diagnose in het ziekenhuis lag vanwege een ander gezondheidsprobleem. De vrouw is inmiddels overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam, waar zaterdag bij haar het virus werd vastgesteld.



- In Abu Dhabi zijn honderden mensen, onder wie 45 Nederlanders, in drie hotels in quarantaine geplaatst omdat zij mogelijk contact hebben gehad met twee besmette Italianen. Het is onduidelijk hoelang zij in quarantaine moeten blijven.



- In België is een tweede persoon besmet geraakt met het coronavirus. België heeft nog wel zicht op de oorsprong van de besmettingen en probeert de verspreiding van het virus zo veel mogelijk in te dammen.



- In Iran zijn inmiddels 54 mensen overleden aan het coronavirus en het aantal besmettingen is zondag met bijna vierhonderd ziektegevallen verder opgelopen naar 978.



- In Tsjechië en Armenië zijn de eerste besmettingen vastgesteld. Australië en Thailand meldden het eerste slachtoffer dat aan de gevolgen van het virus is overleden.