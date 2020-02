De GGD van Zuid-Limburg krijgt veel bezorgde telefoontjes van mensen die zich zorgen maken over de uitbraak van het coronavirus in Duitsland (net over de grens met Limburg). Voornamelijk in Duitsland wonende Nederlanders hebben vragen, vertelt een GGD-woordvoerder in gesprek met NU.nl.



Ook gaat de GGD er vooralsnog van uit dat de patiënten in Duitsland geen direct contact hebben gehad met Nederlanders, zegt hij. De GGD staat volgens hem in direct contact met de gezondheidsautoriteiten in Duitsland. "Zodra er een link met Nederland is, nemen wij de zaak meteen over."