Tot zover de persconferentie. Dit is wat we tot nu toe weten:

- Een Amsterdamse vrouw in een tijdelijke woning in Diemen is geïnfecteerd met het coronavirus. Zij heeft lichte klachten en is thuis in isolatie.



- Zij woont daar met partner en drie kinderen. Twee kinderen hebben lichte klachten. Of zij het virus hebben opgelopen, wordt momenteel nog onderzocht.

- De geïnfecteerde vrouw is op zowel een kinderdagverblijf in de wijk Zuidoost (CompaNanny Atlas Arena) als op een basisschool op IJburg (Laterna Magica) geweest. Door middel van contactonderzoek wordt gekeken of medewerkers en kinderen van deze plekken enig risico lopen, maar vooralsnog is er geen reden tot zorg, aldus Halsema.