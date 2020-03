In België is een tweede persoon besmet geraakt met het coronavirus, meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block volgens de Belgische omroep VRT "De patiënt in kwestie vertoont milde klachten maar verkeert voor het overige in goede gezondheid", staat in een persbericht van het ministerie volgens de omroep.België neemt vanwege de nieuwe besmetting extra maatregelen tegen de verspreiding van de ziekte. In het land was al een noodplan voor het coronavirus van kracht. Nu schaalt België op naar fase twee van het plan. Dit betekent dat er nog wel zicht is op de oorsprong van de besmettingen. De prioriteit ligt in fase twee zo veel mogelijk bij het indammen van de verspreiding.In totaal heeft het plan drie fases. Bij de laatste fase is de keten van besmettingen niet meer te traceren. Op dat moment worden er verregaande crisismaatregelen genomen, zoals het stilleggen van de voetbalcompetitie en het sluiten van scholen. Alles wordt op dat in die fase gecoördineerd door het Nationaal Crisiscentrum en de regering. Dit is iets dat volgens Jan Eyckmans van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid nog nooit is gebeurd, zegt hij tegen VRT Het sluiten van grenzen of isoleren van dorpen zal volgens Eyckmans echter niet aan de orde zijn, ook niet in de laatste fase. "Dat is weinig realistisch en weinig efficiënt", zegt hij tegen de omroep.