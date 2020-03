De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft vrijdagavond na een crisisoverleg met de burgemeesters van vijf grote grensgemeentes besloten niet alle grote evenementen in de grensregio af te gelasten, maar het aan de gemeenten zelf over te laten welke evenementen wel of niet doorgaan. In het gebied staan veel carnavalsoptochten gepland die eerder niet door konden gaan vanwege de harde wind. Deze liggen momenteel in de waagschaal vanwege de toename van COVID-19-besmettingen in de aangrenzende Duitse gemeenten.



Het gaat om evenementen waar veel Nederlanders en Duitsers uit de grensregio samenkomen en de landsgrens "in het dagelijks leven geen rol speelt". De Veiligheidsregio roept de grensgemeenten op deze evenementen "te vermijden". Bij het crisisoverleg vrijdagavond zaten de burgemeesters van de grensgemeenten Sittard-Geleen, Beekdaelen, Brunssum, Landgraaf en Kerkrade.



"Waarschijnlijk zullen er wel evenementen afgelast worden", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio in gesprek met NU.nl, maar er zijn nog geen concrete uitspraken gedaan over welke evenementen wel of niet doorgaan, voegt ze toe.



Vrijdag riep de GGD Zuid-Limburg de grensgemeenten op om te overwegen grote evenementen in het grensgebied af te gelasten, vanwege het groeiende aantal besmettingen net over de grens in Duitsland.