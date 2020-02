In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus. Wereldwijd waren er vrijdagmorgen in totaal ruim 80.000 besmettingen met het COVID-19-virus in China en 3.700 daarbuiten. In Tilburg is donderdag de eerste Nederlandse besmetting vastgesteld. Vrijdag bleek ook een vrouw uit Diemen besmet.