Ook kinderen vanaf zes maanden oud kunnen veilig tegen COVID-19 gevaccineerd worden, oordeelt de Europese geneesmiddelenwaakhond (EMA). Het positieve advies geldt voor de coronaprikken van Pfizer en Moderna.

De vaccins waren eerder al goedgekeurd voor oudere kinderen. Zo mocht dat van Pfizer gebruikt worden bij kinderen vanaf vijf jaar en dat van Moderna bij kinderen vanaf zes jaar.

Kinderen krijgen een lagere dosis van het vaccin dan volwassenen. Zij krijgen de Pfizer-prik in drie doses toegediend. De Moderna-prik bestaat, net als bij volwassenen, uit twee doses. De kinderen kunnen de inenting krijgen door een prik in de bovenarm of de dij.

Volgens het EMA zijn de eventuele bijwerkingen van een coronaprik voor kinderen vanaf zes maanden vergelijkbaar met die voor oudere leeftijdsgroepen. Kinderen zijn met deze lage doses wel ongeveer net zo goed beschermd tegen COVID-19.

Nog niet duidelijk of vaccin echt gebruikt gaat worden

Het is nu aan de Europese Commissie om de vaccins ook goed te keuren voor daadwerkelijk gebruik bij baby's, peuters en kleuters. Daarna besluit de Nederlandse overheid of ze deze wil gebruiken.

Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen meldt dat kinderen meestal alleen milde klachten krijgen na een coronabesmetting. "In zeldzame gevallen kunnen kinderen wel ernstige COVID-19 krijgen. Het risico hierop is het grootst bij kinderen met onderliggende aandoeningen."