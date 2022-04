De aanschaf van Novavax-vaccins dreigt uit te lopen op een flop, meldt Trouw. Er blijkt nauwelijks animo te zijn voor dit zogeheten eiwitvaccin, terwijl 840.000 doses zijn gekocht en geleverd. Het lijkt erop dat het grootste deel overblijft, want tot nu toe zijn nog geen duizend prikken met dit vaccin gezet, dat een korte houdbaarheid heeft. Kostprijs: circa 15 miljoen euro.

Het Novavax-vaccin is gemaakt door middel van een klassieke techniek waarbij een corona-eiwit wordt ingespoten om een reactie van het lichaam op gang te brengen. Het hepatitis-B-vaccin is bijvoorbeeld ook zo'n eiwitvaccin. Sinds 11 maart kunnen mensen telefonisch een afspraak maken voor een Novavax-inenting, die bestaat uit twee prikken. De 840.000 vaccins zijn dus goed voor 420.000 personen.

Novavax is bewust aangekocht als alternatief voor mensen die liever geen mRNA-vaccin van Pfizer of Moderna of een vector-vaccin van Janssen willen. De technieken achter die vaccins zijn nog jong. Sinds 11 maart hebben 655 Nederlanders een Novavax-vaccin gehaald en er staan nog 329 afspraken gepland.