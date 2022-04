Een tweede boosterprik van het Pfizer/BioNTech-coronavaccin verkleint het aantal coronabesmettingen onder mensen van zestig jaar en ouder, maar de bescherming tegen infectie lijkt al na vier weken af te nemen. De bescherming tegen ernstige ziekte is zes weken na de prik niet afgenomen.

Dat blijkt na een grootschalig Israëlisch onderzoek dat dinsdag is verschenen in The New England Journal of Medicine. De onderzoekers maakten gebruik van gegevens over 1,3 miljoen mensen uit de database van het Israëlische ministerie van Volksgezondheid.

Een ander onderzoek uit Israël toonde vorige maand aan dat het sterftecijfer van senioren die een tweede boosterprik van het Pfizer/BioNTech-vaccin kregen 78 procent lager was dan dat van degenen die er slechts één kregen.

Een week geleden keurden de gezondheidsautoriteiten in de VS een tweede boosterprik goed voor mensen van vijftig jaar en ouder. De Europese ministers van Volksgezondheid hebben er ook bij lidstaten op aangedrongen een ​​tweede boosterprik voor zestigplussers te steunen. In Azië is Zuid-Korea in februari begonnen met het uitdelen van de tweede boosterprik, terwijl Singapore zo'n injectie spoedig aan tachtigplussers wil geven.