Tot nu toe hebben 383 mensen die nog niet waren gevaccineerd tegen COVID-19 het coronavaccin van Novavax toegediend gekregen, laat koepelorganisatie GGD GHOR Nederland donderdag desgevraagd weten. Novavax is sinds kort beschikbaar in Nederland.

Voor de komende weken staan nog zo'n achthonderd afspraken in de planning. Daaronder zijn ook tweede prikken, zegt een woordvoerder van GGD GHOR Nederland.

Het vaccin van Novavax is een zogeheten eiwitvaccin. Die techniek bestaat al geruime tijd. Deskundigen opperden dat het daarom weleens aantrekkelijk kan zijn voor mensen die sceptisch zijn over de zogeheten mRNA-vaccins (van Pfizer/BioNTech en Moderna) of de vectorvaccins (AstraZeneca en Janssen).

Voorzitter Ton de Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) merkte eerder op dat mensen die "moeite hebben met nieuwe techniek" wellicht openstaan voor het vaccin van Novavax.

Wie het middel genaamd Nuvaxovid wil, kan daar sinds 11 maart telefonisch een afspraak voor maken bij de GGD. Tussen de twee prikken moet minimaal drie weken zitten. Een boosterprik van dit vaccin is nog niet voorhanden.

Het coronavaccin is ontwikkeld door het Tsjechische Praha Vaccines, dat in 2020 werd gekocht door het Amerikaanse Novavax en sindsdien Novavax CZ heet. Het vaccin gebruikt een klein stukje nagemaakt spike-eiwit om het afweersysteem te leren hoe dat in elkaar zit. De spikes zijn de stekeltjes waarmee het coronavirus cellen binnendringt.

De mRNA-vaccins werken anders. Die gebruiken een stukje genetische code van het coronavirus om het afweersysteem te activeren. Coronavaccins van AstraZeneca en Janssen maken dan weer gebruik van een onschadelijk gemaakt verkoudheidsvirus, dat ook een stukje code bevat om het immuunsysteem te activeren.