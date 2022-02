Nu 2G van de baan is en 3G blijft, komt ook de in november aangekondigde vrijstelling van het coronatoegangsbewijs voor mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren tegen COVID-19 er niet. Die mensen moeten zich daarom blijven testen, blijkt uit navraag van NU.nl.

Dat is een grote teleurstelling voor Stichting Hartpatiënten Nederland. Die komt op voor deze betrekkelijk kleine groep gedupeerden.

De groep die in aanmerking zou komen voor een QR-code bestaat onder meer uit hart- en kankerpatiënten en mensen met een zeldzame prikallergie. Op basis van schattingen van artsen en medewerkers van de GGD gaat het om maximaal enkele duizenden mensen, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

De voormalige minister van dat ministerie, Hugo de Jonge, maakte in november bekend dat deze mensen een tijdelijk verstrekte QR-code konden krijgen. Deze medische vrijstelling zou er dan binnen "enkele weken" komen.

Kort na deze aankondiging gingen de plannen voor 2G echter voor onbepaalde tijd de ijskast in, en daarmee ook de aangekondigde ontheffing op de coronapas. Donderdag stemde de Tweede Kamer tegen 2G, waarbij alleen gevaccineerden of mensen die zijn genezen van COVID-19 een geldige QR-code voor cultuur, evenementen, georganiseerde jeugdactiviteiten, horeca en sport krijgen.

'Ook naar de testlocatie gaan is een belasting'

Bij het nog altijd geldende 3G komt de vrijstelling er niet. Dat is volgens het ministerie ook niet nodig, omdat mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren ook toegang kunnen krijgen op basis van een negatieve test, aldus een woordvoerder.

Maar daar maakt het kabinet zich er veel te makkelijk mee vanaf, vindt Stichting Hartpatiënten Nederland. "Deze mensen zijn vaak minder mobiel dan anderen, waardoor naar de testlocatie gaan voor hen óók een belasting is. Vaak willen ze alleen maar ergens een kopje koffie drinken of naar zwemles van hun kleinkinderen en niet naar bijvoorbeeld een concert waar twintigduizend mensen aanwezig zijn."

Volgens het ministerie kan een kleine groep mensen die zich om medische redenen niet kan laten testen, binnenkort een ontheffing krijgen. Mensen die in aanmerking willen komen voor deze uitzondering, moeten dan via een arts aantonen dat zij hiervoor een medische reden hebben. De Rijksoverheid komt in het voorjaar met een website waarop mensen de aanvraag kunnen indienen.