Pfizer en BioNTech zijn toe aan de laatste fase van het onderzoek naar een nieuwe versie van hun coronavaccin, die speciaal is aangepast aan de omikronvariant. Dinsdag begint de zogeheten klinische fase waarin de bedrijven het vaccin testen op mensen, zo maken de farmaceuten bekend.

Pfizer/BioNTech heeft het eigen vaccin aangepast aan de omikronvariant, omdat de huidige coronavaccins minder goed beschermen tegen deze nieuwe variant van het coronavirus dan tegen de deltavariant. Aan de klinische proef gaan ruim veertienhonderd mensen deelnemen.

De farmaceuten gaan het aangepaste vaccin op verschillende manieren testen. Zo zullen niet-gevaccineerde testpersonen drie prikken krijgen. Testpersonen die al twee doses van het huidige vaccin hebben gehad, zullen het aangepaste vaccin als boosterprik krijgen.

Ook gaat Pfizer/BioNTech een vierde dosis van het huidige vaccin vergelijken met een vierde dosis van de nieuwe versie. Hiervoor gebruiken de bedrijven proefpersonen die drie tot zes maanden geleden hun boosterprik hebben gehad.

In de klinische fase van het onderzoek moeten vaccinmakers definitief aantonen dat het vaccin veilig en effectief is. Ook moeten zij het controleren op bijwerkingen. Voordat een farmaceut een vaccin test op mensen, is al in laboratoria aangetoond dat het vaccin veilig is. Dit betekent dat de vaccins niet meer experimenteel zijn.

Vaccins zijn niet voor eind april in Nederland

Pfizer-topman Albert Bourla zei vorige week dat zijn bedrijf het aangepaste vaccin mogelijk in maart ter goedkeuring aan de medicijnautoriteiten kan voorleggen en daarna tot massaproductie kan overgaan.

Toch zal het aangepaste vaccin waarschijnlijk niet voor eind april in Nederland beschikbaar zijn, liet minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) vorige week weten.

Het vaccin moet na ontwikkeling ook nog worden goedgekeurd door het Europese geneesmiddelenbureau (EMA). Al met al kost dit volgens de minister "ten minste honderd dagen". Kuipers zegt zich met zijn EU-collega's in te spannen om in het voorjaar over een aangepast vaccin te beschikken.

Naast Pfizer/BioNTech werkt farmaceut Moderna aan een aangepast vaccin. Ook dat vaccin moet komend voorjaar op de markt komen.