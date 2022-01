Nog zo'n 780.000 ongevaccineerde achttienplussers kunnen volgens het ministerie van Volksgezondheid tot een coronaprik overgehaald worden, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. De campagne om deze groep te overtuigen, lijkt echter flink aan tempo in te boeten. De GGD's zetten in de laatste weken gemiddeld maar zo'n tweeduizend eerste prikken per dag.

Verbetering: Vanwege onjuist verstrekte informatie door de GGD stond in een eerdere versie van dit artikel dat het ging om tweeduizend prikken per week. Dit moest echter per dag zijn. Het artikel is aangepast.

In dit tempo zou het ruim een jaar duren om deze 780.000 mensen toch over te halen. Zij vormen ongeveer de helft van alle niet-geprikte volwassenen. "Iedereen is zich ervan bewust dat we voor die laatste groep ongevaccineerden extra moeite moeten doen", aldus een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland.

Voor de invoering van de strenge lockdown op 19 december ging het dagelijks nog om zo'n 5.000 tot 7.500 eerste prikken. Toen kon je bijvoorbeeld nog met de coronapas naar de bioscoop of het restaurant, maar die locaties zijn al een paar weken dicht.

Hoewel het aantal eerste prikken stagneert, blijven de overheid en GGD's veel geld en energie steken in het overtuigen van deze groep ongevaccineerden. Zo zijn er prikbussen, gaan (huis)artsen de wijk in, is er een speciale website van de overheid en kunnen mensen via de Twijfeltelefoon met experts praten. Volgens de GGD moet de gezondheidsdienst "moeite blijven doen" om ongevaccineerde mensen te bereiken.

Verreweg de meeste ongevaccineerden twijfelen nog steeds of hebben puur praktische redenen om zich niet te laten vaccineren, zoals de afstand tot de priklocatie of een taalbarrière. "Dat vraagt om een andere aanpak, maar dat wil niet zeggen dat je het moet opgeven", aldus het ministerie. De groep die absoluut niet meer te overtuigen is, vormt een minderheid.

Kosten wegen volgens ministerie op tegen baten

De energie en kosten die in het overtuigen van deze relatief kleine groep worden gestoken, zijn het volgens het ministerie waard. De woordvoerder wijst op de hoge kosten voor de samenleving als iemand op de ic terechtkomt, terwijl dit mogelijk voorkomen had kunnen worden met een vaccinatie. "Een communicatiecampagne opstarten of de GGD met een prikbus de wijk in laten gaan, heeft in die zin altijd nog zin."

De GGD-koepel benadrukt te blijven samenwerken met lokale partners als huisartsen om de laatste groep twijfelaars en niet-gevaccineerden over te halen. GGD GHOR Nederland erkent wel dat de grootschalige boostercampagne op dit moment de hoogste prioriteit heeft. Zo heeft straks iedereen die daarvoor in aanmerking komt een uitnodiging ontvangen en kunnen mensen zonder afspraak op meer GGD-locaties terecht voor een oppepprik.