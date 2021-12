Volwassenen die geen mRNA-vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna willen, kunnen straks ook kiezen voor het eiwitvaccin Nuvaxovid van farmaceut Novavax. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) neemt hiervoor het advies over van de Gezondheidsraad, schrijft hij vrijdag aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister is Nuvaxovid een goed alternatief voor mensen die geen mRNA-vaccin of vectorvaccin (AstraZeneca en Janssen) willen. Het vaccin komt op z'n vroegst eind februari of begin maart 2022 beschikbaar.

Toch blijft De Jonge mensen aanraden om voor een mRNA-vaccin te gaan, omdat nog niet duidelijk is wat de werking van Nuvaxovid is tegen de delta- en omikronvariant. Dat komt doordat het vaccin werd ontwikkeld toen andere coronavirusvarianten dominant waren. "Voor mensen die echter van een mRNA-vaccin afzien en wel het Novavax-vaccin willen, zal ik deze keuze mogelijk maken."

Het vaccin van Novavax is het vijfde coronavaccin dat in Nederland mag worden gebruikt. Het zit anders in elkaar dan de andere vier reeds goedgekeurde vaccins. Zo bevat het vaccin een nagemaakt 'spike-eiwit' van het coronavirus. Dit zijn uitsteeksels van het virus waar het immuunsysteem op reageert. Er zijn twee doses van nodig, met minimaal drie weken tussen de twee prikken.

Novavax nog niet beoordeeld als boosterprik

De Europese Commissie liet het vaccin maandag toe tot de Europese markt, na een positief oordeel van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA). Het middel is volgens de deskundigen voldoende veilig en werkzaam gebleken. De Gezondheidsraad gaf donderdag groen licht voor gebruik in Nederland.

Uit klinische studies blijkt dat het Nuvaxovid-vaccin een bescherming biedt van zo'n 60 tot 90 procent. Dat is vergelijkbaar met toen mRNA-vaccins werden goedgekeurd voor gebruik. De bijwerkingen zijn volgens de Gezondheidsraad doorgaans mild van aard. Novavax is door het EMA nog niet beoordeeld als boostervaccin.