Volgens bijwerkingencentrum Lareb is het mogelijk dat een coronaprik leidt tot tijdelijke menstruatiestoornis. Van de ongeveer 6,4 miljoen gevaccineerde vrouwen in ons land heeft Lareb tot 1 december meer dan 17.000 meldingen ontvangen van tijdelijke menstruatieproblemen.

De klachten variëren van hevige of late menstruatie tot bloedingen na de overgang. Of dat echt door de coronaprik komt, is niet bewezen. Menstruatiestoornissen komen ook zonder vaccinatie vaak voor, benadrukt het bijwerkingencentrum. Een infectie, ziekte of stress kunnen ook tot de oorzaken behoren. Maar opvallend is het aantal meldingen wel. Het bijwerkingencentrum doet daarom vervolgonderzoek onder tweeduizend van de mensen die zich hebben gemeld.

Uit onderzoek in Noorwegen komt ook naar voren dat menstruatiestoornissen vaker voorkomen na een coronavaccinatie dan daarvoor. "Het vaccin zet het immuunsysteem aan het werk", aldus Lareb. "Dit kan invloed hebben op de hormoonspiegels en/of de op- en afbouw van het baarmoederslijmvlies. De verwachting is dat dit een tijdelijk effect is."

De meeste Nederlandse meldingen gingen over een hevige menstruatie na vaccinatie (4.537 meldingen). Verlate menstruatie (3.198 meldingen), onregelmatige menstruatie (3.079 meldingen) en tussentijds bloedverlies (3.079 meldingen) kwamen ook veel voor.

Bloedingen na de overgang werden 537 keer gemeld, vooral door vrouwen van tussen de 54 en 64 jaar oud. Deze klacht werd ook gemeld door vrouwen ouder dan 75 jaar en vrouwen die al meer dan tien jaar niet meer ongesteld zijn geweest. Onder de vrouwen bij wie al onderzoek is gedaan werden geen andere medische oorzaken voor de bloedingen gevonden.

De meldingen werden even vaak na de eerste als na de tweede prik gedaan. Verhoudingsgewijs kwamen de meeste meldingen binnen na een prik met het vaccin van Janssen. Het gaat om 1.547 meldingen op 330.000 vaccinaties. Absoluut gezien kwamen de meeste meldingen binnen na een prik met het vaccin van Pfizer/BioNTech (13.965 meldingen op 9,6 miljoen vaccinaties). Na ongeveer 1,3 miljoen vaccinaties met AstraZeneca kwamen er 534 meldingen van menstruatiestoornissen binnen bij Lareb.