Een team van deskundigen heeft de Amerikaanse gezondheidsinstantie CDC het advies gegeven om de vaccins van Pfizer en Moderna te verkiezen boven dat van Janssen.

Het expertpanel, dat de regering adviseert, wees eerder op de zwakkere bescherming van Janssen (Johnson & Johnson). Ook wees het op de grotere risico's van dat vaccin, zoals stolsels in het bloed.

Het Nederlandse RIVM gaf donderdag aan dat het vaccin van Janssen een voordeel heeft ten opzichte van Pfizer en Moderna. Janssen neemt in effectiviteit tegen deltabesmetting toe na een aantal maanden. Vier weken na de prik bij mensen van 50 tot en met 69 jaar geeft 50 procent bescherming tegen infectie met het virus. Na drie maanden is dat opgelopen tot ongeveer 75 procent, zegt het RIVM. De effectiviteit tegen infectie met de deltavariant loopt voor de mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna) juist terug naarmate de tijd verstrijkt sinds de laatste vaccinatie.

Onafhankelijke experts VS stemmen unaniem tegen Janssen

"Het CDC onderschrijft vandaag de aanbevelingen van het Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) voor de preventie van Covid-19. In die aanbevelingen wordt een voorkeur uitgesproken om mensen een mRNA-vaccin tegen Covid-19 te geven boven een vaccinatie met Johnson & Johnson", schrijft het CDC in een verklaring.

Tot 9 december zouden zeker negen personen aan stolsels in het bloed zijn overleden. Dit geven de meest recente cijfers van het CDC aan. Het team van onafhankelijke experts stemde met 15-0 voor de aanbeveling om bij voorkeur alleen met Pfizer en Moderna te prikken, die anders werken dan Janssen.

"Ik zou mijn familieleden geen Janssen-vaccin aanbevelen", zei panellid Beth Bel, een hoogleraar. "Aan de andere kant denk ik dat we moeten erkennen dat verschillende mensen verschillende keuzes maken en als ze goed geïnformeerd zijn, denk ik niet dat we die optie moeten schrappen."