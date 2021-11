De eerste in het jaar 1937 geboren mensen zijn uitgenodigd voor een boosterprik. Een deel van de brieven voor deze groep veelal 84-jarigen is dinsdag en woensdag verzonden, meldt het RIVM.

Waarom een boosterprik? Een boosterprik is een extra vaccin tegen COVID-19.

Bijna 84 procent van de volwassen Nederlanders is volledig gevaccineerd.

De boosterprik komt boven op die eerdere vaccindoses en versterkt de werking daarvan.

Vooral bij ouderen lijkt de bescherming van eerdere prikken na enige tijd af te nemen.

Iedereen krijgt een boosterprik met het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna.

Het is niet zo dat alle mensen uit 1937 nu al worden uitgenodigd. Het RIVM stuurt dagelijks ruim 50.000 mensen een brief - van oud naar jong. In totaal 700.000 ouderen van tachtig jaar of ouder moeten een uitnodiging krijgen.

Daarna volgen meerderjarige bewoners van zorginstellingen, die daar worden geprikt, en zorgmedewerkers.

Mensen uit een jaargang die aan de beurt is, hoeven op de priklocatie geen uitnodigingsbrief te tonen. Wel moeten zij een identiteitsbewijs meenemen, een afspraakbevestiging laten zien (bijvoorbeeld in de mail op een telefoon) en dienen zij een vragenlijst in te vullen. Die is zowel online als op de priklocaties verkrijgbaar.