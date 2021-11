De ontwikkelaar van het Janssen-vaccin "had nooit gedacht" dat mensen ervan uitgingen dat ze één dag na de vaccinatie al beschermd zouden zijn. Dat zegt hoofd vaccinontwikkeling van farmaceut Janssen Hanneke Schuitemaker donderdagavond aan tafel bij Jinek.

"Dat is wel verkeerde informatieverstrekking geweest. Want inderdaad, heel veel mensen hebben meteen hun vaccinatiebewijs gekregen, dat was natuurlijk ook niet handig", aldus Schuitemaker.

Ze reageert daarmee op de hoge besmettingsgolf die ontstond nadat jongeren afgelopen zomer volop het nachtleven ingingen nadat zij direct een vaccinatiebewijs kregen na een eerste prik met het Janssen-vaccin. "Het is niet zo dat ik dacht, er gaat nu iets mis, ik moet iemand bellen. Ik lees dat ook in de krant, het is niet dat wij een hotline hebben met Hugo de Jonge", aldus Schuitemaker. "Tegen mijn eigen zoon zei ik, wat raar dat je meteen een vaccinatiebewijs hebt. En toen was het al duidelijk dat het niet goed ging."

Eind juni kondigde minister Hugo de Jonge het Janssen-vaccin aan als "een ideaal vaccin als je echt klaar wil zijn met die ene prik, klaar voor de zomer, klaar voor een zomer vol festivals, dansen met Janssen".

Jongeren waren direct na prik nog niet beschermd

Vooral jongeren zochten na de versoepelingen voor het eerst in maanden weer massaal het nachtleven op. Een deel deed dat met goedkeuring van de overheid direct na een prik met het Janssen-vaccin. In de praktijk waren ze dan nog helemaal niet goed beschermd, want vaccins hebben zeker twee weken nodig om optimaal te gaan werken.

Toen het aantal coronabesmettingen begin juli snel begon te stijgen, werd het interval tussen de prik en het groene vinkje in de CoronaCheck-app opgehoogd naar twee weken. De Jonge en Rutte gaven later toe dat ze een "inschattingsfout" hadden gemaakt.

In augustus werd besloten dat iedereen die geprikt is met het coronavaccin van Janssen vier weken moet wachten op een vaccinatiebewijs. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) heeft het vaccin meer inwerktijd nodig dan twee weken.