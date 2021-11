Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) had het op de persconferentie over de groep die zich nog niet heeft laten vaccineren. Een groep met veel mensen, en veel verschillende zorgen, aldus de minister. Wie zijn deze mensen?

Op dit moment heeft zo'n 13 procent van de meerderjarige Nederlanders nog geen prik gehaald. Van hen is tussen de 7 en 11 procent niet van plan zich te laten vaccineren, bleek woensdag uit de technische briefing van het RIVM aan de Tweede Kamer. Tussen de 1 en 5 procent twijfelt nog en tot ongeveer 2 procent zou nog wel van plan zijn een vaccinatie te halen.

Met pop-uplocaties, tijdelijke plekken waar mensen een prik kunnen halen, zijn die "fysieke barrières weggenomen" en is de verwachting dat ook die 2 procent zich zal laten vaccineren tegen COVID-19.

Op basis van onderzoek heeft het RIVM een algemeen beeld kunnen schetsen waaruit een aantal veelvoorkomende kenmerken van niet-gevaccineerden naar voren komen. Zo zou ongeveer 33 procent van de niet-gevaccineerden een niet-westerse migratieachtergrond hebben. Daarmee zijn zij oververtegenwoordigd, aangezien in totaal 14 procent van de Nederlandse bevolking een niet-westerse migratieachtergrond heeft.

Van alle mensen die zich (nog) niet willen laten prikken woont iets minder dan de helft in grote steden. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben relatief veel ongevaccineerden, Utrecht juist niet.

Jongere weigeraars hebben volgens het RIVM vaker een laag opleidingsniveau, maar bij volwassenen laten mensen met een laag opleidingsniveau zich juist relatief vaak vaccineren.

Ongeveer 12 procent van de weigeraars is gereformeerd. Dat is geen grote groep, maar kan wel meespelen in de besmettingen vanwege 'clustering'. Dat betekent dat deze mensen veelal in grote groepen samenkomen. Als dan iemand besmet raakt met het virus, is de kans groot dat het zich snel verspreid. Dat was ook te zien in de Biblebelt, een regio waar veel gereformeerde mensen wonen. Daar testten de laatste weken veel mensen positief op het virus, terwijl relatief weinig mensen zich hebben laten vaccineren.

De mensen die zich niet willen laten vaccineren, twijfelen over de werking van het vaccin en hebben vragen over bijwerkingen. Ook zijn er mensen die de overheid en de wetenschap wantrouwen, of die op hun eigen gezondheid vertrouwen.

Het RIVM gaat zich de komende tijd richten op de mensen die nog twijfelen. "We zien dat die groep een andere aanpak nodig heeft", zei het RIVM dinsdag. "Zij moeten individueel worden aangesproken. Daar hebben we meer tijd en meer capaciteit voor nodig. Vooral de witte jas, een gerenommeerde arts die goed vertrouwd wordt, zetten we graag in om het gesprek met hen te voeren."

Initiatieven waarmee ook deze mensen goed moeten worden geïnformeerd over het coronavaccin zijn bijvoorbeeld pop-uplocaties bij ziekenhuizen, hogescholen en gebedshuizen, en vaccineren op niet-zichtbare locaties in de Biblebelt.