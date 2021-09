Het is vanaf zaterdag op alle Nederlandse Waddeneilanden mogelijk om een coronatest te ondergaan voor een coronatoegangsbewijs. Dit betekent dat mensen niet meer het eiland hoeven te verlaten als ze zich moeten laten testen om bijvoorbeeld een restaurant of café te kunnen bezoeken.

Vanaf dit weekend is een coronatoegangsbewijs op veel meer plekken verplicht. Daartoe is besloten, zodat de verplichte afstand van 1,5 meter losgelaten kan worden. Mensen die zich niet hebben laten vaccineren of niet kunnen aantonen dat ze recent van COVID-19 zijn hersteld, moeten zich laten testen als ze zo'n locatie willen bezoeken. Dat kan vanaf zaterdag op 122 locaties in Nederland.

Het testen wordt geregeld door de Stichting Open Nederland (SON), maar uitgevoerd door commerciële bedrijven. 90 procent van de inwoners hoeft maximaal twintig minuten te rijden om zo'n testlocatie te bereiken, zegt het ministerie van Volksgezondheid. En bijna iedereen kan er binnen een half uur zijn.

Toch zijn er nog enkele plekken in het land waar mensen een langere reistijd hebben. De Waddeneilanden zijn daar een voorbeeld van. Ook op sommige plekken in Zeeuws-Vlaanderen, in de Achterhoek en op de Veluwe is er niet altijd een testlocatie in de buurt.

Vanaf 11 oktober gaat het aantal teststraten op de schop. Bedrijven kunnen zich momenteel inschrijven om vanaf die periode onder nieuwe voorwaarden coronatests af te nemen. Het ministerie hoopt dat het netwerk daardoor extra fijnmazig wordt, hoewel dat nog niet zeker is.

In theorie kan het zo zijn dat mensen toch weer verder moeten reizen. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) beloofde tijdens het recentste coronadebat dat er dan opnieuw oplossingen gezocht zullen worden.