Hoeveel mensen al tegen COVID-19 gevaccineerd zijn, verschilt per regio. Grofweg is de opkomst tot nu toe in het zuiden en oosten van het land en op de Waddeneilanden het grootst geweest. Bekijk hier de vaccinatiegraad per gemeente.

Vaccinatiegraad per gemeente

Iets meer dan 77 procent van de volwassen Nederlanders is inmiddels volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. 85 procent van de volwassenen heeft een eerst prik gehad, blijkt uit de woensdag gepubliceerde cijfers van het RIVM.

De onderstaande kaart, die op basis van de RIVM-cijfers gemaakt is, toont geen exacte percentages, maar een bepaald bereik. De vaccinatieopkomst is het laagst op Urk en het hoogst op Schiermonnikoog. Rotterdam heeft van de vier grootste steden de laagste opkomst.

Op de kaart zijn alleen volwassen Nederlanders meegeteld. In Nederland komt iedereen van twaalf jaar en ouder in aanmerking voor een coronaprik. Inmiddels is rond de 40 procent van de twaalf- tot zeventienjarigen ook volledig gevaccineerd.

Mensen die twee coronaprikken of één Janssen-prik hebben gehad, zijn volledig ingeënt. Personen die één coronaprik hebben gehad en daarvoor positief op het coronavirus zijn getest, zijn volgens de regels van de overheid ook volledig gevaccineerd. Maar zij vallen in de statistieken in de categorie 'opkomst eerste prik'.