De circa zestienhonderd Afghaanse evacués die worden opgevangen in Amsterdam, Groningen, Zeist, Harskamp en vanaf zondag ook Nijmegen, kunnen "zo snel mogelijk" kiezen voor een coronavaccin, vertelt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR aan NU.nl. "Ik ga ervan uit dat het vaccinatieproces in september begint."

Dat hangt af van enkele factoren. Zo moet GGD GHOR met regionale autoriteiten in overleg over eventuele logistieke problemen, zoals hoe de vaccins op locaties komen en hoe er in de opvangcentra geprikt wordt. Daarnaast moeten de evacués uitgebreid geïnformeerd worden over de vaccinatiecampagne én de verschillende soorten vaccins, zodat zij zelf de keuze kunnen maken over een coronavaccinatie.

Het proces kan ook pas in september beginnen, doordat de evacués eerst andere dingen aan hun hoofd hebben. Zo zitten zij de eerste dagen in quarantaine, worden ze op de eerste, derde en vijfde dag getest op corona en kunnen ze zich pas na die laatste test - bij een negatieve testuitslag - vrijer bewegen binnen de opvanglocaties. De evacués worden ook getest op tuberculose.

"Het is voor hen een uiterst hectische periode geweest", zegt de woordvoerder. De evacués hebben tijd nodig om tot rust te komen en de laatste groep geëvacueerden moet nog arriveren. Vrijdagochtend is de op een na laatste evacuatievlucht op Schiphol geland. 98 inzittenden hadden een Nederlands paspoort. Later op vrijdag landt vermoedelijk de laatste vanuit Kaboel vertrokken Nederlandse vlucht. Nederland heeft dan zo'n 2.500 mensen in veiligheid gebracht.

Overigens is niet duidelijk met welk coronavaccin de evacués worden ingeënt. Vermoedelijk krijgen zij het Pfizer-vaccin toegediend, omdat Nederland daarvan de meeste prikken op voorraad heeft én Pfizer in het lopende vaccinatieprogramma het meest gebruikte vaccin is.