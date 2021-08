Volledige vaccinatie vermindert de kans op het overdragen van het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat vandaag wordt gepubliceerd, meldt de NOS. Tijdens het onderzoek was de alfavariant in Nederland dominant. Of de resultaten ook gelden voor de besmettelijkere deltavariant is niet zeker, zeggen onderzoekers.

Volg het laatste nieuws over vaccins Volgen Ontvang een melding bij nieuwe ontwikkelingen

Het was al bekend dat iemand na volledige vaccinatie veel minder kans heeft het coronavirus op te lopen en er ernstig ziek van te worden. Maar voor het eerst blijkt uit onderzoek dat vaccinatie ook helpt tegen het verspreiden van het virus.

De onderzoekers bekeken hoe vaak een besmette persoon het virus overdroeg aan andere personen binnen hetzelfde huishouden. Volledig gevaccineerden die toch het virus hadden opgelopen, besmetten gemiddeld 11 procent van hun huisgenoten. Besmette ongevaccineerde personen droegen het virus over aan 31 procent van hun huisgenoten.

Na correctie concluderen de wetenschappers dat de kans dat een volledig gevaccineerd persoon iemand binnen het huishouden besmet 71 procent kleiner is dan bij een ongevaccineerd persoon. Tevens had een gevaccineerd persoon 75 procent minder kans geïnfecteerd te raken door een besmette huisgenoot.

De effectiviteit geldt echter alleen bij volledig gevaccineerde personen. Wanneer iemand alleen de eerste prik heeft gekregen, bestaat er alsnog een kans van 29 procent dat die persoon het virus overdraagt op een huisgenoot.

Susan van den Hof, hoofd epidemiologie en surveillance van infectieziekten van het RIVM, zegt tegen de NOS: "Het is aannemelijk dat het met de deltavariant op dezelfde manier zal werken, maar met wat lagere bescherming. Hoeveel precies is nu niet te zeggen."