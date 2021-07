De 745.000 AstraZeneca-vaccins die nog op voorraad zijn in Nederland, gaan naar andere landen. Nederland doneert de doses aan "landen in nood die een beroep hebben gedaan op de Nederlandse regering", meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om honderdduizenden coronavaccins die op voorraad liggen in Oss.

Andere bestelde vaccins gaan zoveel mogelijk vanaf de fabrikant naar COVAX, de organisatie die vaccins beschikbaar probeert te maken voor armere landen. Ook heeft Ierland al vaccins van Nederland overgenomen om de deltavariant van het virus te bestrijden. Nederland doneerde al aan Suriname en Kaapverdië, en aan Indonesië zijn ook vaccins beloofd.

Huisartsen die alle tweede prikken al hebben gezet en alsnog vaccins over hebben, kunnen zich melden bij het RIVM. "Waar mogelijk worden zij in Nederland ingezet voor naleveringen aan uitvoerders die nog met AstraZeneca vaccineren", schrijft het ministerie.

Maandag werd bekend dat Nederlanders die een eerste prik van AstraZeneca hebben gekregen, een afspraak kunnen maken voor een tweede prik met het vaccin van Pfizer/BioNTech.