Bijna de helft (46 procent) van alle volwassen inwoners van Nederland is volledig gevaccineerd tegen COVID-19, blijkt dinsdag uit de vaccinatierapportage van het RIVM. Zes maanden na het zetten van de eerste coronaprik heeft 77 procent van de achttienplussers in het land al minstens één vaccinatie gehad.

Met het percentage eerste prikken staat Nederland in de top van Europa, met de volledige vaccinaties is Nederland een middenmoter.

In totaal hebben nu zo'n 11,7 miljoen mensen een eerste prik gekregen. Ongeveer 700.000 van hen kregen het vaccin van Janssen, waarmee ze na de eerste prik klaar zijn. De anderen kregen een vaccin van Pfizer/BioNTech, Moderna of AstraZeneca. Zij hebben ook een tweede prik nodig, en ongeveer 6,2 miljoen mensen hebben die ook al gehad. In totaal zijn er dus net iets minder dan 18 miljoen prikken gezet.

De afgelopen week kregen 1,2 miljoen Nederlanders een coronavaccin toegediend. Dat is het kleinste aantal sinds de laatste week van mei. Ongeveer een maand geleden werden nog zo'n 1,7 miljoen prikken per week gezet.

Gezette en verwachte prikken per vaccin

Ruim 20 procent tieners heeft al eerste prik gehaald

Sinds begin juli kunnen ook kinderen van twaalf jaar en ouder een afspraak maken voor een coronaprik. Ongeveer 22 procent van hen heeft de eerste prik al gehad, zegt het RIVM.

Van de 65- tot 89-jarigen heeft meer dan 90 procent een eerste prik gehad en is meer dan 80 procent al volledig gevaccineerd. De vaccinatiecampagne begon bij deze groepen, omdat zij het meeste risico lopen bij een besmetting.

In 38 procent van de gemeenten heeft meer dan 95 procent van de 65-plussers minstens één prik gehad, en in alle grote steden is dit meer dan 85 procent. De opkomst is vooral laag in gemeenten met veel gereformeerde inwoners, zoals Staphorst, Urk, Tholen, Reimerswaal, Barneveld, Nunspeet en Neder-Betuwe.