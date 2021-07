Het Janssen-vaccin is niet meer nodig: er zijn voldoende andere vaccins beschikbaar. Ook is de coronasituatie in het land niet zodanig nijpend dat het vaccin gebruikt moet worden.

Die bijwerking komt echter niet vaak voor: na het zetten van acht miljoen prikken in de VS werden vijftien gevallen gemeld. In Nederland is één melding gemaakt na ongeveer 450.000 prikken.