De Gezondheidsraad ziet geen bezwaar om mensen die een eerste prik van het coronavaccin van AstraZeneca hebben gehad, als tweede dosis het vaccin van BioNTech/Pfizer te geven. Dat schrijft de raad maandag aan demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), die daar advies over had gevraagd.

De raad baseert zich op recent onderzoek waaruit blijkt dat de combinatie leidde tot ten minste even goede of zelfs hogere niveaus van antistoffen vergeleken met twee doses AstraZeneca. Het omgekeerde wordt juist afgeraden: een eerste dosis van Pfizer gevolgd door een dosis van AstraZeneca leidde juist tot lagere niveaus van antistoffen.

Op grond van de resultaten wordt een goede bescherming verwacht tegen infectie en ziekte, aldus de raad. Welke invloed de combinatie heeft op bescherming tegen ziekenhuisopname of sterfte, is nog niet bekend.

Wel leidde het gebruik van de twee verschillende vaccins bij meer deelnemers tot bijwerkingen, zoals koortsgevoel, vermoeidheid en rillingen. Die klachten verdwenen wel binnen enkele dagen.

Over een eventuele combinatie met het Moderna-vaccin kan de raad nog geen advies uitgeven. Daar zijn namelijk nog onvoldoende gegevens over beschikbaar.

Alle toegelaten vaccins zijn goed in het voorkomen dat mensen op de intensive care belanden, maar met name het AstraZeneca-vaccin lijkt minder goed in het voorkomen van een besmetting dan de vaccins van Pfizer en Moderna. Daarom gingen er stemmen op om mensen die het met een AstraZeneca-prik moesten stellen, bij de tweede prik een ander middel te geven.