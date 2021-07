Mensen die in 2008 geboren zijn, kunnen een afspraak voor een coronavaccinatie maken, laat demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zaterdag weten.

Zo gaat het vaccineren in Nederland In Nederland zijn nu zo'n 17,5 miljoen prikken gezet.

Vier vaccins zijn in gebruik: Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen.

Een vaccinatie verkleint de kans dat je ziek wordt.

Ook maakt vaccinatie de kans dat je het coronavirus overdraagt kleiner.

Vaccins lijken nog steeds bescherming te bieden tegen varianten.

Lees hier meer over de effectiviteit van vaccins.

In 2008 geboren mensen kunnen vanaf 10.00 uur een afspraak inplannen. Ze kunnen een afspraak maken via de website of het landelijke afspraaknummer (0800-70 70) bellen. Ze hoeven niet te wachten tot ze de uitnodiging hiervoor hebben ontvangen.

De prik wordt gezet door de GGD, die 136 locaties heeft in heel Nederland. Alle jongeren krijgen het BioNTech/Pfizer-vaccin, dat veilig is bevonden voor iedereen van twaalf jaar en ouder.

Jongeren vanaf zestien jaar mogen zelf beslissen of zij een prik nemen. Wie jonger is dan zestien jaar doet dat in samenspraak met de ouders. Voor het begin van het nieuwe schooljaar kunnen alle jongeren een eerste prik ontvangen als zij dat willen.

Mensen uit een jaargang die aan de beurt is, hoeven geen uitnodigingsbrief te tonen op de priklocatie. Wel moeten zij een identiteitsbewijs meenemen, een afspraakbevestiging laten zien (bijvoorbeeld in de mail op een telefoon) en dienen zij een vragenlijst in te vullen. Die is zowel online als op de priklocaties verkrijgbaar.