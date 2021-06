Door een extra levering van Janssen zijn er de komende weken nog eens 175.000 vaccins beschikbaar voor mensen die met het middel van die producent ingeënt willen worden, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zaterdag.

Geïnteresseerden kunnen een speciaal telefoonnummer van GGD GHOR Nederland (0800-12 95) bellen om een afspraak te maken voor vaccinatie met het Janssen-vaccin, laat VWS weten. Van deze mogelijkheid is de afgelopen week massaal gebruikgemaakt: volgens het ministerie warenvrijdagavond al 185.000 afspraken gemaakt.

Samen met de reeds beschikbare 200.000 vaccins betekent dit dat nu in totaal 375.000 mensen ervoor kunnen kiezen om met het Janssen-vaccin gevaccineerd te worden.

"We willen mensen de vrijheid bieden om te kiezen voor het Janssen-vaccin", aldus demissionair minister Hugo de Jonge. "Want het is een veilig en effectief vaccin, en je bent in één keer klaar. Fijn dat nu nog meer mensen gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid."

Andere vaccins bieden volgens GGD iets betere bescherming

De GGD wijst volgens VWS voorafgaand aan de vaccinatie met het Janssen-vaccin op de iets betere bescherming met de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna en de zeer zeldzame kans op ernstige trombose in combinatie met lage bloedplaatjes bij vaccinatie met het Janssen-vaccin op jongere leeftijd. De burger dient toestemming te geven voor de vaccinatie - informed consent.

Vanaf woensdag konden mensen bellen voor een vaccinatie met het Janssen-vaccin. Door grote belangstelling raakte de afsprakenlijn overbelast.