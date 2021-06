Mensen die liever het coronavaccin van Janssen willen, kunnen vanaf woensdag 10.00 uur een prikafspraak maken. Zij kunnen een prikmoment inplannen via het telefoonnummer 0800-12 95, maakt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdagochtend bekend.

"Het is zoals verwacht erg druk", zegt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR tegen NU.nl. "Maar we zijn voorbereid en we doen ons best om iedereen zo snel mogelijk te woord te staan." Het kan zijn dat het zodanig druk is, dat de lijn bezet is. De woordvoerder raadt dan aan op een later tijdstip weer te bellen.

Mensen die nog geen vaccinatieafspraak hebben gemaakt en anderen die al wel een afspraak hebben en deze voor een Janssen-prik willen verzetten, kunnen naar het nummer bellen.

Het is voor het eerst dat mensen mogen kiezen voor een bepaalde coronaprik. Het vaccin van Janssen heeft als voordeel dat er maar één dosis toegediend hoeft te worden.

Hiervoor is een beperkt aantal Janssen-doses beschikbaar: zo'n 200.000 in de eerste twee weken. Deze doses kunnen in elke regio op minimaal één priklocatie worden toegediend.

Het Janssen-vaccin werd begin deze maand uit het vaccinatieprogramma gehaald, omdat er voldoende andere vaccins beschikbaar zijn. Daardoor wogen de voordelen van het vaccin niet op tegen de mogelijke risico's ervan.

Een zeer zeldzame bijwerking van het Janssen-vaccin is dat mensen na vaccinatie trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes kunnen ontwikkelen. De kans daarop is zeer klein: na de toediening van ongeveer acht miljoen Janssen-vaccins heeft de Amerikaanse toezichthouder CDC daar vijftien meldingen over ontvangen.

