Meer dan een miljoen gezette prikken staan nog niet in de centrale administratie van het RIVM, zo bleek donderdag. Heeft dit invloed op het krijgen van een coronapaspoort? Het ministerie van Volksgezondheid en de GGD GHOR verwachten van niet.

De informatie van 1,1 miljoen mensen die in de afgelopen weken bij de GGD tegen COVID-19 zijn gevaccineerd, is nog niet verwerkt in de centrale administratie van het RIVM. Maar voor deze groep is er waarschijnlijk goed nieuws: de vertraging zou geen gevolgen hebben voor een groen vinkje in de app CoronaCheck. Het bewijs dat iemand is gevaccineerd, komt volgens koepelorganisatie GGD GHOR uit de database van de GGD's.

Voor mensen die hun prik bij de huisarts of in een zorginstelling hebben gekregen, wordt het spannender. Die kampen al langer met een achterstand bij de doorgifte. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zegt tegen de NOS dat het erop lijkt dat niet alle gegevens doorkomen bij het RIVM. Dat instituut zegt dat het probleem niet bij hen ligt, maar bij de 'bronregistratie'. Leveranciers van huisartsensoftware maken al weken overuren om uit te zoeken waar de fouten in het systeem zitten, zegt de LHV in gesprek met Het Parool. "Ze zijn ook gericht huisartsen aan het benaderen om te checken of daar alle goede vinkjes wel zijn gezet.

Hoe wordt dit opgelost? Wie bij een huisarts of in een medische instelling is gevaccineerd, kan via MijnRIVM zien of de registratie al is gelukt. Mocht dit niet het geval zijn, dan is het vanaf volgende week mogelijk de huisarts of instelling te bellen met de vraag de gegevens handmatig in te voeren, zodat het vaccinatiebewijs beschikbaar wordt in de app. Deze route wordt ook gebruikt voor mensen die hebben aangegeven hun vaccinatiegegevens niet te willen delen met het RIVM.

"We kunnen niet garanderen dat het voor iedereen meteen goed gaat", zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. "Het kan altijd zijn dat je tweede prik ergens niet geregistreerd staat of dat een huisarts bijvoorbeeld geen tijd heeft om het voor je te regelen."

De LHV hoopt dat het administratieprobleem voor de invoering van het coronapaspoort is opgelost. "We hebben voortdurend richting de overheid benadrukt dat dit alleen een uitzonderingsroute mag zijn én dat we huisartsen geen ingewikkeld administratief proces opgelegd willen krijgen", schrijft de vereniging op haar website.

Vanaf juli reizen binnen EU

De app kan vanaf 1 juli bij het reizen binnen de EU gebruikt worden om aan te tonen dat iemand niet besmettelijk is. Wanneer het vaccinatiebewijs in de app voor binnenlandse evenementen beschikbaar zal zijn, is nog niet duidelijk.

Op advies van het Outbreak Management Team (OMT) mogen vaccinatiebewijzen pas worden ingezet als er heel weinig nieuwe besmettingen zijn. Vrijdag beslist het kabinet of het goed genoeg gaat om nieuwe versoepelingen door te voeren.

De woordvoerder van het ministerie verwacht dat dan ook bekend wordt wanneer gevaccineerden met de CoronaCheck-app naar evenementen kunnen.