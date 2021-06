Inmiddels zijn ook twintigers aan de beurt voor een coronaprik. Maar sommige jonge vrouwen twijfelen of ze de inenting wel willen. Ze hebben bijvoorbeeld gehoord dat je door de prik geen kinderen meer kunt krijgen. Ook zou de prik een zwangerschap in gevaar brengen. Maar al die verhalen kloppen niet.

Vaccin is getest

Vrouwen die nog niet zwanger zijn maar ooit wel kinderen willen, hoeven zich geen zorgen te maken. De prik heeft namelijk helemaal geen invloed op je vruchtbaarheid.

In de Verenigde Staten zijn tijdens een proef 90.000 zwangere vrouwen geprikt. Niemand kreeg rare klachten van het vaccin. Zij kregen de prik van de merken Pfizer of Moderna.

Ook bij proefdieren is getest of de inenting invloed had op zwangerschappen en vruchtbaarheid. Dat bleek niet het geval. Ratten konden na een prik nog gewoon jongen krijgen.

Beschermd door borstvoeding

Verder is er ook geen bewijs dat het vaccin in de moedermelk komt en via borstvoeding bij het kind kan komen. Maar de afweerstoffen die het lichaam aanmaakt ná een prik, kunnen wel in de moedermelk komen. De afweerstoffen zijn een bescherming tegen corona. Hierdoor beschermt een geprikte vrouw ook haar kind een beetje.

Dat alles blijkt uit meerdere onderzoeken, zegt het gezondheidsinstituut RIVM. Gynaecologen - artsen die alles weten over zwangerschappen en vruchtbaarheid bij vrouwen - zijn het hiermee eens.

Een zwangere vrouw in Paraguay komt voor haar coronaprik. Een zwangere vrouw in Paraguay komt voor haar coronaprik. Foto: AFP

Verhalen op Facebook

Toch gaat op Facebook nog het verhaal rond dat vrouwen onvruchtbaar worden na de coronaprik. De inenting zou zogenaamd slecht zijn voor de aanmaak van de placenta, het orgaan dat vrouwen krijgen als ze zwanger zijn. Maar ook dat klopt niet.

Veiligheid staat voorop

Puur voor de zekerheid mochten zwangere vrouwen in het begin geen coronaprik. De gevolgen waren toen namelijk nog niet precies bekend. Bovendien zijn artsen altijd voorzichtig met het geven van nieuwe medicijnen en vaccins aan zwangere vrouwen. Maar nu weten we dus dat het vaccin ook veilig is voor hen.

Inmiddels kunnen zwangere vrouwen in Nederland zich laten inenten. Zij krijgen het advies om dit ook zeker te doen. Zij hebben namelijk een grotere kans om ernstig ziek van het coronavirus te worden dan anderen.

Pfizer of Moderna

Wie zwanger is, krijgt de prik van het merk Pfizer of Moderna. Over de veiligheid van de Janssen-prik tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Het vaccin van AstraZeneca wordt alleen gebruikt voor mensen van 60 jaar en ouder.

Zo werkt het vaccin in jouw lichaam Vaccins helpen het lichaam zich te beschermen tegen corona. In het vaccin zit een heel klein deeltje van het coronavirus. Dat is zo weinig dat je er niet ziek van wordt. Toch denkt het lichaam: pas op, corona. Hierdoor komt het lichaam in actie en maakt het antistoffen aan. Die antistoffen beschermen je tegen corona. Dankzij de antistoffen is de kans klein dat het virus jou in de toekomst nog ziek maakt.

