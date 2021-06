Ben jij nog niet geprikt tegen corona, maar wil je dat wel? Vanaf woensdag 23 juni kan iedereen van achttien of ouder kiezen voor een Janssen-prik. Wat zijn de voor- en nadelen?

Welke prikken zijn er ook alweer?

In Nederland worden er vier gebruikt: die van de merken Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen. Ze werken net even anders, maar ze doen hetzelfde. Ze beschermen de meeste mensen tegen corona. En wie toch corona krijgt, wordt na zo'n prik meestal minder ziek.

Wie krijgt welke inenting? Dat hangt af van je geboortejaar.

Alleen mensen van boven de zestig krijgen AstraZeneca.

En sinds kort krijgt iedereen onder de veertig alleen nog Pfizer of Moderna.

Janssen krijg je alleen nog als je erom vraagt.

Waarom krijgen jongere mensen geen Janssen?

Nederland heeft nu genoeg prikken van Pfizer en Moderna. En die beschermen net iets beter dan Janssen. Ook geeft Janssen een heel kleine kans op een ernstige bijwerking, vooral bij jongere mensen. Net als AstraZeneca. Voor alle zekerheid prikt Nederland jongere mensen daarom liever met Pfizer of Moderna.

Hoe goed beschermt Janssen tegen corona? Janssen beschermt voor zeker 66 procent.

Stel dat je honderd mensen hebt die zonder prik alle honderd corona zouden krijgen. Na de inenting zouden nog maar 34 mensen ziek worden.

Pfizer en Moderna beschermen nog beter: voor meer dan 90 procent.

Daardoor raken dus nóg minder mensen ziek.

Janssen, Moderna en Pfizer voorkomen alle drie goed dat mensen naar het ziekenhuis moeten.

En hoe zit het met die zeldzame ernstige bijwerking?

Het gaat om problemen met je bloed: een erge vorm van trombose. Bij trombose raakt je bloedvat verstopt en bij de erge vorm krijg je ook nog te weinig bloedplaatjes. In sommige landen kregen enkele mensen hier last van. In de Verenigde Staten gaat het tot nu toe om 28 mensen, waarvan er drie overleden. Erg gevaarlijk dus, maar óók heel zeldzaam. Want er werden in Amerika al acht miljoen Janssen-prikken gezet.

In Nederland is de bijwerking nog helemaal niet gemeld.

Hoe groot is de kans op die bijwerking?

Bij oudere mensen is die kans één op 200.000. Als je 200.000 mensen prikt krijgt dus één iemand die zeldzame trombose. Bij vrouwen tussen 30 en 39 jaar is de kans iets groter: één op de 80.000.

Waarom kun je nu dan toch voor Janssen kiezen?

De Janssen-prik is goed en veilig genoeg. Dat zeggen gezondheidsorganisaties in Nederland en Europa, zoals de Gezondheidsraad en het Europees Geneesmiddelen Agentschap. De kans op de bijwerking is namelijk enorm klein. En voor sommige mensen is Janssen erg handig.

Wat zijn de voordelen van Janssen?

Van Janssen heb je maar één prik nodig. Van Pfizer en Moderna twee, en daar zitten vijf weken tussen. Met Janssen ben je dus eerder helemaal beschermd. En hoe eerder je beschermd bent, hoe kleiner de kans dat je corona krijgt. Ook kan de prik handig zijn als je je prik vóór je vakantie wilt halen. Of als je bang bent voor naalden.

Hoe regel ik een Janssen-prik?

Dat lees je hier.

