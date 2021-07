Ben jij nog niet tegen corona geprikt, maar wil je dat wel? Vanaf woensdag 23 juni kan iedereen boven de achttien jaar kiezen voor een Janssen-prik. Hoe regel je een afspraak?

Hoe maak ik een afspraak?

Je belt de GGD om een afspraak te maken. Dat gaat via een speciaal nummer, dat volgende week bekend wordt. Dat melden we dan op deze pagina.

Is het zeker dat ik snel geprikt word?

Nee. Dat hangt af van hoeveel prikken er binnenkomen. En ook van hoeveel mensen er een willen. Wordt het te druk, dan kun je op een wachtlijst komen. Je krijgt dan een sms'je als er nieuwe prikken binnen zijn. Daarna kun je opnieuw bellen.

Of er genoeg Janssen-prikken zijn voor iedereen, is nog niet bekend.

Je kunt alleen een Janssen-prik krijgen als er genoeg prikken op voorraad zijn. Je kunt alleen een Janssen-prik krijgen als er genoeg prikken op voorraad zijn. Foto: ANP

Ik heb al een afspraak voor een andere prik. Wat nu?

Die kun je beter niet afzeggen. Je kunt volgende week de GGD bellen om een afspraak te maken voor de Janssen-prik. Als er nog genoeg Janssen-prikken zijn, zetten ze je oude afspraak meteen om.

Waar kan ik me laten prikken?

Niet elke GGD prikt met Janssen, maar je hoeft nooit ver te reizen. In elke GGD-regio komt zeker een prikplek. De GGD kan je vertellen waar je moet zijn.

Wat moet ik weten voor ik een afspraak maak?

Hier lees je meer over de voor- en nadelen van Janssen. Voordat je wordt geprikt, wijst de GGD je nog op de zeldzame bijwerking van de prik. Daarna moet je toestemming geven.

Wanneer kan ik de GGD bellen?

Dat kan zodra het nummer bekend is. Maar de overheid wil het liefst dat je wacht op je prik-uitnodiging. Zo worden de aanmeldingen voor Janssen beter verspreid. Iedereen krijgt per post een uitnodiging om geprikt te worden. Het hangt van je geboortejaar af wanneer je een brief krijgt. Je wordt uitgenodigd voor een Pfizer-prik of een Moderna-prik.

Waarom zou ik dan nog voor Janssen kiezen?

Van Pfizer of Moderna heb je twee prikken nodig. En daartussen zitten vijf weken. Van Janssen heb je maar één prik nodig. Met Janssen ben je dus eerder beschermd tegen corona. Dat kan handig zijn, als je bijvoorbeeld op vakantie gaat. Of als je bang bent voor naalden: je hoeft dan maar één keer. Maar de keuze is aan jou. Hier lees je meer over de voor- en nadelen van Janssen.

102 Zo werkt het Janssen-vaccin in je lichaam

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.