Mensen die ervoor kiezen om ingeënt te worden met het Janssen-vaccin, kunnen vanaf woensdag 23 juni via een speciaal telefoonnummer een afspraak maken of hun huidige afspraak omboeken, zegt een woordvoerder van GGD GHOR woensdag tegen NU.nl na berichtgeving door NOS. De eerste prikken worden dan vanaf 25 juni gezet.

Naar welk telefoonnummer mensen kunnen bellen, wordt op een later moment bekendgemaakt. In elke regio komt minimaal één locatie waarin het Janssen-vaccin aan de gegadigden wordt toegediend.

Er is een beperkt aantal vaccins beschikbaar voor deze keuzemogelijkheid. Het gaat om 200.000 doses in de eerste twee weken. "Dit is niet superveel. Dus als je een uitnodiging voor een ander vaccin krijgt, maak dan die afspraak, dan weet je in elk geval zeker dat je aan de beurt komt. Je kunt je dan altijd nog melden voor Janssen", zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

Het is nog niet bekend hoeveel mensen na de komende twee weken geprikt kunnen worden, omdat het niet duidelijk is hoeveel doses Janssen kan leveren.

Janssen-vaccin begin juni uit vaccinatieprogramma gehaald

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigde de keuzemogelijkheid vorige week aan. Het is de eerste keer dat mensen voor een bepaald vaccin kunnen kiezen. Het aanbod geldt voor alle volwassenen. Tot nu toe gold 'prikken wat de pot schaft'.

Het Janssen-vaccin werd begin juni uit het vaccinatieprogramma gehaald. De ziekenhuizen liggen minder vol en er zijn voldoende andere vaccins beschikbaar, waardoor de voordelen van het Janssen-vaccin niet opwegen tegen de mogelijke risico's ervan.

Een zeer zeldzame bijwerking van het Janssen-vaccin is dat mensen na vaccinatie trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes ontwikkelen. De kans daarop is zeer klein: na het toedienen van ongeveer acht miljoen Janssen-vaccinaties, kreeg het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie (CDC) vijftien meldingen hierover.

Mensen die het Janssen-vaccin krijgen, hebben maar één prik nodig. Bij de andere beschikbare vaccins zijn twee prikken nodig voor volledige bescherming.

Mensen die al een afspraak voor een prik met een ander vaccin hebben staan, kunnen bellen met het nieuwe telefoonnummer van de GGD om de afspraak om te zetten. Ook mensen die nog geen afspraak hebben en Janssen willen, kunnen dat nummer bellen.