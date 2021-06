Jongeren tussen twaalf en zeventien jaar met een medisch risico worden uitgenodigd voor een vaccinatie met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Het kabinet neemt het woensdag uitgebrachte advies van de Gezondheidsraad over.

"We weten dat jongeren met een kwetsbare gezondheid een behoorlijk risico lopen op een ernstiger beloop van corona. Voor hen is een vaccinatie niet alleen bescherming tegen de ziekte, maar het gaat hier ook om jongeren die de afgelopen tijd behoorlijk hebben moeten oppassen om niet ziek te worden. Voor hen is vaccinatie ook een weg naar meer vrijheid", zegt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Het gebruik van het Pfizer-vaccin voor jongeren werd eerder al veilig bevonden door het Europese geneesmiddelenbureau (EMA). De Gezondheidsraad keek daarop naar de inzet van het vaccin onder de jongere leeftijdsgroepen en oordeelde dat dit veilig kan en het vaccin ook voldoende werkzaam is bij deze groepen.

Omdat jongeren met een medische indicatie een grotere kans hebben om ernstig ziek te worden van COVID-19, adviseerde de Gezondheidsraad de vaccins eerst bij deze groepen in te zetten. Later kijkt het adviesorgaan naar de inzet van coronavaccins bij de jongeren die niet binnen de groep met een medisch risico vallen.

Kabinet streeft naar eerste uitnodigingen vanaf eind juni

Het kabinet streeft ernaar de eerste jongeren in de laatste week van juni uit te nodigen voor hun vaccinatie. Of dat dan ook daadwerkelijk al kan, is onder meer afhankelijk van de leveringen van vaccins.

Jongeren uit de zogenoemde griepprikgroep en jongeren met obesitas kunnen een uitnodiging verwachten. Daarnaast liet de Gezondheidsraad weten dat artsen in "uitzonderlijke gevallen" ook een tiener moeten kunnen uitnodigen die niet binnen deze groep valt. Het gaat om een groep van ongeveer 60.000 tot 100.000 jongeren.

De huisartsen zijn gevraagd de jongeren uit de griepprikgroep in kaart te brengen en uit te nodigen voor een vaccinatie bij de GGD's. Hoe jongeren met obesitas kunnen worden uitgenodigd, wordt nog onderzocht.