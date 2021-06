Steeds meer mensen halen hun prikken tegen corona. Soms krijg je daarna last van bijwerkingen. Dat is een teken dat je lichaam leert om zich te verdedigen tegen het coronavirus. Na de prik kun je je even niet lekker voelen. Dit kun je verwachten.

In Nederland wordt gewerkt met vier merken prikken: Pfizer, Moderna, Janssen en AstraZeneca. De bijwerkingen die het vaakst voorkomen, zijn bij alle merken ongeveer hetzelfde.

Welke bijwerkingen komen het meest voor?

Veel mensen merken niks van de prik. Of ze krijgen lichte klachten. Dat zijn vaak:

pijn of een zwelling op de prikplek in je bovenarm

moe zijn

koorts

hoofdpijn

rillingen

misselijkheid

spierpijn

De plek waar je de prik krijgt, kan de dagen daarna pijn doen.

Hoe ziek word je?

Je krijgt bijna nooit last van alle bijwerkingen. De meeste mensen met klachten voelen zich niet lekker. Maar je wordt meestal niet heel ziek. Een paracetamol helpt vaak tegen de klachten.

Hoelang heb je last van bijwerkingen?

Meestal beginnen de klachten binnen een paar dagen na de prik. Ze duren 1 tot 3 dagen en gaan vanzelf over.

Zijn er ook ernstige bijwerkingen?

Sommige mensen krijgen een allergische reactie op de prik. Daarom word je na je prik nog een kwartier in de gaten gehouden in een wachtkamer.

De kans op een allergische reactie is heel klein. Als je toch allergisch reageert, kun je meestal meteen goed worden behandeld.

Nadat je een prik hebt gehad, moet je een kwartier wachten voor je naar huis mag.

Hoe zit het met de ernstige bijwerking van AstraZeneca en Janssen?

Na een prik met AstraZeneca of Janssen is er een heel erg kleine kans dat je last krijgt van trombose met een tekort aan bloedplaatjes. Er ontstaat dan een bloedpropje in je aderen. Dat kan gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld als het propje in je hersenen zou komen.

Deze bijwerking is enorm zeldzaam. Als 1 miljoen mensen de prik krijgen, krijgen minder dan 10 mensen het. Die kans is dus heel klein. Volgens deskundigen zijn AstraZeneca en Janssen daarom veilig genoeg. En de meeste Nederlanders krijgen sowieso een ander merk.

Wanneer moet je je zorgen maken om de bijwerkingen? En wat moet je dan doen?

De meeste mensen hebben dus geen of weinig last van de bijwerkingen. Heb je toch ernstige klachten? Dan kun je een arts bellen. Doe dat in elk geval als je een van de volgende bijwerkingen hebt: