De gele inentingsboekjes waarin staat welke vaccinaties iemand heeft ontvangen, zijn geen officieel bewijs van vaccinatie tegen COVID-19 als Nederlanders deze zomer op reis willen. Het nog te verschijnen digitale Europese vaccinatiebewijs wordt daarentegen wel erkend door alle landen binnen de EU. Elke Nederlander die is gevaccineerd moet dit bewijs voor de zomervakantie in het bezit kunnen hebben.

Dat laat het ministerie van Volksgezondheid weten aan NU.nl.

De GGD's zetten vanaf maandag wel een stempel in de gele inentingsboekjes als gevaccineerden daarom vragen. Maar het boekje wordt in de meeste landen niet geaccepteerd als bewijs van vaccinatie, beklemtoont het ministerie.

"Het is heel handig om in het buitenland te weten of te kunnen tonen welke vaccinaties iemand heeft gehad", legt een woordvoerder uit. "En sommige landen nemen wel genoegen met zo'n boekje als bewijs voor een vaccinatie tegen de gele koorts. Maar voor de coronaprikken heeft het boekje in dat opzicht geen waarde."

EU neemt op 15 juni besluit over digitaal paspoort

Dat is ook de boodschap die de GGD's uitdragen naar mensen die zijn gevaccineerd. "Het is verstandig om de vaccinatieverklaring die je krijgt in je boekje te bewaren. Maar pas met het digitale Europese certificaat kunnen mensen echt op reis", stelde GGD-directeur André Rouvoet maandag op NPO Radio 1.

De Europese Unie vergadert op 15 juni over het digitale coronapaspoort dat in elk geval binnen de Europese Unie als standaardbewijs van coronavaccinatie moet gaan gelden. Als er, zoals verwacht, op die top een besluit wordt genomen, worden die nieuwe richtlijnen naar verwachting 21 juni van kracht.

Wie geen smartphone heeft, kan de QR-code ook printen als hij of zij op reis gaat, laat een woordvoerder van VWS desgevraagd weten.

WHO erkent gele boekje wel als vaccinatiebewijs

Het ministerie bevestigt dat iedere Nederlander die zijn coronavaccinaties heeft gehad en die een Europees vaccinatiepaspoort wil hebben, deze voor de zomervakantie in zijn of haar bezit kan krijgen. Of dit digitale Europese vaccinatiebewijs ook buiten de EU wordt geaccepteerd als bewijs, is nog niet duidelijk.

Het vaccinatieboekje van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is al jaren in omloop en wordt vooral gebruikt door mensen die veel reizen. Bepaalde landen eisen ook prikken tegen bepaalde ziekten en die kunnen met het boekje worden aangetoond.

De gezondheidsorganisatie WHO accepteert het gele boekje wel als bewijs van vaccinatie.