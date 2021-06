Alle GGD's in Nederland beginnen deze maandag met het bijhouden van coronaprikken in de zogeheten gele (inentings)boekjes. Veel GGD's deden dat al, maar vorige week werd aangekondigd dat vandaag de rest van de locaties volgen.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de coronaprik

De boekjes worden veelal gebruikt door reizigers. Zij kunnen met het boekje aantonen dat zij tegen bepaalde ziektes zijn ingeënt. Bepaalde landen kunnen eisen dat men tegen een ziekte is gevaccineerd.

De laatste dagen werden tienduizenden gele boekjes besteld, terwijl uitgever SDU (waar de boekjes besteld kunnen worden) normaliter in één jaar 300.000 exemplaren produceert. De site van de uitgever kwam meerdere keren plat te liggen door de grote belangstelling.

Het gele boekje is geen alternatief voor de digitale CoronaCheck-app waaraan gewerkt wordt. De overheid weet immers niet welke stempel in welk boekje staat. Gegevens die getoond worden in de CoronaCheck-app zijn wél beschikbaar voor de overheid. Die app maakt het mogelijk om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld cafés en musea.

Naar verwachting kunnen mensen vanaf juli met de CoronaCheck-app aantonen dat zij gevaccineerd zijn. Sinds zaterdag kan via die app al worden aangetoond dat iemand recent negatief is getest op het coronavirus. Uiteindelijk moeten de digitale test-, herstel- en vaccinatiebewijzen het makkelijker maken om bijvoorbeeld weer op vakantie te kunnen.