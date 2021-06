Wie al een corona-infectie heeft doorgemaakt, is voldoende beschermd na één dosis van een mRNA-vaccin zoals dat van BioNTech/Pfizer of Moderna, ook als die besmetting langer dan een half jaar geleden is. Dat staat in een recent OMT-advies, meldt demissionair minister Hugo de Jonge woensdag aan de Tweede Kamer.

Het doormaken van COVID-19 leidt tot "een brede stimulering van de afweer". Daardoor is het lichaam in staat een nieuwe besmetting te weerstaan. Tot dusver werd daarbij uitgegaan van een termijn van zes maanden, maar op basis van recente studies concludeert het Outbreak Management Team dat die kan worden losgelaten.

Het maakt ook niet uit of iemand ernstige klachten heeft gehad of helemaal geen. Mensen uit alle leeftijdsgroepen tot 80 jaar kunnen na een eerdere infectie volstaan met één zogeheten mRNA-vaccin. Alleen wie een verzwakt immuunsysteem heeft, kan beter de gebruikelijke twee prikken krijgen.

Het kabinet oordeelt "in beginsel" positief over het advies. "We beraden ons op de uitvoeringsconsequenties", aldus De Jonge.