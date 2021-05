Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaat ervan uit dat pas half juli iedereen die dat wil, een eerste coronaprik heeft gehad. Dat is twee weken later dan de gepland. De oorzaak van deze vertraging is onder meer de te late levering van het Janssen-vaccin.

"We hebben iets langer nodig om iedereen de eerste prik te geven. In plaats van begin juli wordt het half juli", zei De Jonge.

Tot dusver hadden er al bijna een miljoen Janssen-vaccins moeten zijn geleverd. Maar volgens de cijfers op het coronadashboard staat de teller nu pas op zo'n 313.000 prikken.

Ongeveer twaalf miljoen volwassen Nederlanders kunnen een prik krijgen. Tot nu toe zijn ruim zes miljoen mensen gevaccineerd.