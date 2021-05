Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaat ervan uit dat pas half juli iedereen die dat wil, een eerste coronaprik heeft gehad. Dat is twee weken later dan de gepland. De oorzaak van deze vertraging is onder meer de te late levering van het Janssen-vaccin.

"We hebben iets langer nodig om iedereen de eerste prik te geven. In plaats van begin juli wordt het half juli", zei De Jonge.

Tot dusver hadden er al bijna een miljoen Janssen-vaccins moeten zijn geleverd. Maar volgens de cijfers op het coronadashboard staat de teller nu pas op zo'n 313.000 prikken.

Ongeveer twaalf miljoen volwassen Nederlanders kunnen een prik krijgen. Tot nu toe zijn ruim zes miljoen mensen gevaccineerd.

Mogelijk ook prik voor kinderen

Het kabinet heeft overigens nog niet besloten of Nederland kinderen gaat vaccineren tegen het coronavirus, maar voor de zomer wordt er waarschijnlijk wel een beslissing genomen. De Europese toezichthouder voor vaccins, het EMA, heeft vrijdag geconcludeerd dat het coronavaccin van Pfizer/BioNTech veilig is voor het inenten van jongeren van twaalf jaar en ouder, en dus kan worden toegelaten.

"Ik vind dat we op een rustige, verstandige manier moeten nadenken en ons moeten laten adviseren vanuit medische en ethische achtergronden", zei De Jonge daarover. Hij heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd, bijvoorbeeld of Nederland dan alle kinderen zou moeten vaccineren of alleen kinderen die door medische oorzaken risico lopen bij besmetting.

Het advies van het EMA gaat nu naar de Europese Commissie. Die besluit of het vaccin daadwerkelijk wordt toegelaten voor kinderen. Daarna is het aan de Europese landen zelf, waaronder Nederland, om te beslissen of ze hun vaccinatieprogramma willen veranderen en kinderen willen inenten.

De Jonge noemde het EMA-advies "goed nieuws, want daarmee wordt het in ieder geval beschikbaar vanaf twaalf jaar. Of je het ook wil gebruiken, en zo ja voor wie dan, voor alle jongeren of alleen voor jongeren met een hoog medisch risico, daarover moeten we met elkaar nog een besluit nemen." Hij verwacht dat het advies van de Gezondheidsraad "ergens in de komende weken" komt.